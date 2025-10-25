Смотреть онлайн SU Dinamo Jug - Воздовак 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия - 1-я лига: SU Dinamo Jug — Воздовак, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
Превью матча SU Dinamo Jug — Воздовак
Команда SU Dinamo Jug в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-10. Команда Воздовак, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-11. Команда SU Dinamo Jug в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Воздовак забивает 1, пропускает 1.