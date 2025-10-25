Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн FK Fap - Земун 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияСербия - 1-я лига: FK FapЗемун, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Priboj City Stadium.

МСК, 15 тур, Стадион: Priboj City Stadium
Сербия - 1-я лига
FK Fap
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Земун
90'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Земун icon
90'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
FK FAP - Угловой
20'
Угловой
FK FAP - Угловой
25'
Угловой
FK FAP - Угловой
29'
Угловой
FK FAP - Угловой
32'
Угловой
FK FAP - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
FK FAP - Угловой
56'
Угловой
FK FAP - Угловой
68'
Угловой
Земун - Угловой
74'
Угловой
Земун - Угловой
75'
Угловой
FK FAP - Угловой
90'
Земун - 1-ый Гол
90+3'
Угловой
Земун - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча FK Fap — Земун

Команда FK Fap в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-12. Команда Земун, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 17-7. Команда FK Fap в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Земун забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
FK Fap FK Fap
62%
Земун Земун
38%
Атаки
106
72
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
2
3
Игры 15 тур
25.10.2025
Смедерево
3:0
ОФК Врсац
Завершен
25.10.2025
FK Fap
0:1
Земун
Завершен
25.10.2025
SU Dinamo Jug
1:0
Воздовак
Завершен
24.10.2025
Лозница
2:0
Борац Чачак
Завершен
24.10.2025
FK Usce Novi Beograd
1:2
Мачва
Завершен
24.10.2025
ФК Дубочица
0:0
Единство УБ
Завершен
24.10.2025
Графичар Белград
1:2
FK Tekstilac Odzaci
Завершен
Комментарии к матчу
