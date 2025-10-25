Смотреть онлайн FK Fap - Земун 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия - 1-я лига: FK Fap — Земун, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Priboj City Stadium.
Превью матча FK Fap — Земун
Команда FK Fap в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-12. Команда Земун, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 17-7. Команда FK Fap в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Земун забивает 2, пропускает 1.