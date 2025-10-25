Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Argentina (W) - Paraguay (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONMEBOL Nations League Women: Argentina (W)Paraguay (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
CONMEBOL Nations League Women
Argentina (W)
17'
22'
45+3'
Завершен
3 : 1
25 октября 2025
Paraguay (W)
45+2'
Argentina (W) icon
17'
Argentina (W) icon
22'
Paraguay (W) icon
45+2'
Argentina (W) icon
45+3'
Счет после первого тайма 3:1 : 1,1
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Paraguay (W) - Угловой
17'
Угловой
Argentina (W) - Угловой
17'
Угловой
Argentina (W) - Угловой
17'
Argentina (W) - 1-ый Гол
22'
Argentina (W) - 2-ой Гол
38'
Угловой
Argentina (W) - Угловой
45'
Угловой
Paraguay (W) - Угловой
45'
Угловой
Paraguay (W) - Угловой
45+2'
Paraguay (W) - 3-ий Гол
45+3'
Argentina (W) - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 3:1 : 1,1
58'
Угловой
Argentina (W) - Угловой
86'
Угловой
Argentina (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,1

Превью матча Argentina (W) — Paraguay (W)

Статистика матча

Владение мячом
Argentina (W) Argentina (W)
62%
Paraguay (W) Paraguay (W)
38%
Атаки
134
125
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
7
7
Игры 1 тур
25.10.2025
Argentina (W)
3:1
Paraguay (W)
Завершен
25.10.2025
Venezuela (W)
0:0
Chile (W)
Завершен
25.10.2025
Bolivia (W)
0:4
Ecuador (W)
Завершен
Комментарии к матчу
