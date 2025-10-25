25.10.2025
Смотреть онлайн Bolivia (W) - Ecuador (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONMEBOL Nations League Women: Bolivia (W) — Ecuador (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
CONMEBOL Nations League Women
Завершен
0 : 4
25 октября 2025
Ecuador (W)
3'
50'
78'
86'
Ecuador (W)
3'
Ecuador (W)
50'
Ecuador (W)
78'
Ecuador (W)
86'
Текстовая трансляция
3'
Ecuador (W) - Угловой
3'
Ecuador (W) - 1-ый Гол
16'
Ecuador (W) - Угловой
37'
Ecuador (W) - Угловой
45+1'
Ecuador (W) - Угловой
50'
Ecuador (W) - 2-ой Гол
78'
Ecuador (W) - 3-ий Гол
86'
Ecuador (W) - 4-ый Гол
90'
Bolivia (W) - Угловой
90'
Bolivia (W) - Угловой
90+3'
Ecuador (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:4 : 2,1
Статистика матча
Атаки
24
34
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
0
3
Удары в створ ворот
1
7
