25.10.2025
Смотреть онлайн Venezuela (W) - Chile (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONMEBOL Nations League Women: Venezuela (W) — Chile (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
CONMEBOL Nations League Women
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,0
Текстовая трансляция
6'
Venezuela (W) - Угловой
10'
Venezuela (W) - Угловой
27'
Venezuela (W) - Угловой
32'
Venezuela (W) - Угловой
35'
Chile (W) - Угловой
41'
Venezuela (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
79'
Venezuela (W) - Угловой
81'
Venezuela (W) - Угловой
90+3'
Venezuela (W) - Угловой
90+3'
Venezuela (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,0
Превью матча Venezuela (W) — Chile (W)
Статистика матча
Владение мячом
61%
39%
Атаки
121
76
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
13
3
Удары в створ ворот
4
1
Игры 1 тур
Комментарии к матчу