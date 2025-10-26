Смотреть онлайн Райо - Конкэнс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 5: Райо — Конкэнс, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ciudad Deportiva Fundacion Rayo Vallecano.
Превью матча Райо — Конкэнс
Команда Райо в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-13. Команда Конкэнс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-6. Команда Райо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Конкэнс забивает 1, пропускает 1.