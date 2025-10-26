Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Райо - Конкэнс 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 5: РайоКонкэнс, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ciudad Deportiva Fundacion Rayo Vallecano.

МСК, 8 тур, Стадион: Ciudad Deportiva Fundacion Rayo Vallecano
Spain Segunda Division RFEF Group 5
Райо
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Конкэнс
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Райо - Угловой
29'
Угловой
Райо - Угловой
31'
Угловой
Конкэнс - Угловой
45'
Угловой
Райо - Угловой
45+1'
Угловой
Конкэнс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Райо - Угловой
66'
Угловой
Райо - Угловой
88'
Угловой
Конкэнс - Угловой

Превью матча Райо — Конкэнс

Команда Райо в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-13. Команда Конкэнс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-6. Команда Райо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Конкэнс забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Райо Райо
64%
Конкэнс Конкэнс
36%
Атаки
112
94
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
3
4
Игры 8 тур
26.10.2025
ОРИ
3:1
КД Кинтанар-дель-Рей
Завершен
26.10.2025
Райо
0:0
Конкэнс
Завершен
26.10.2025
Фуенлабрада
1:1
Сокуэльямос
Завершен
26.10.2025
КД Колония Москардо
1:2
Хетафе
Завершен
26.10.2025
Навалкарнеро
0:0
Пальмас
Завершен
26.10.2025
РСК Интернасьональ
1:1
Интерсити Аликанте
Завершен
25.10.2025
Райо Махадаонда
4:2
Эльче Илиситано
Завершен
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA