Превью матча Райо — Конкэнс

Команда Райо в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-13. Команда Конкэнс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-6. Команда Райо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Конкэнс забивает 1, пропускает 1.