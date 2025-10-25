Превью матча Райо Махадаонда — Эльче Илиситано

Команда Райо Махадаонда в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-9. Команда Эльче Илиситано, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Райо Махадаонда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эльче Илиситано забивает 1, пропускает 1.