25.10.2025

Смотреть онлайн Райо Махадаонда - Эльче Илиситано 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 5: Райо МахадаондаЭльче Илиситано, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Серро дель Эспино.

МСК, 8 тур, Стадион: Серро дель Эспино
Spain Segunda Division RFEF Group 5
Райо Махадаонда
17'
30'
42'
75'
Завершен
4 : 2
25 октября 2025
Эльче Илиситано
11'
63'
Эльче Илиситано icon
11'
Райо Махадаонда icon
17'
Райо Махадаонда icon
30'
Райо Махадаонда icon
42'
Счет после первого тайма 3:1 : 3,5
Эльче Илиситано icon
63'
Райо Махадаонда icon
75'
Матч закончился со счётом 4:2 : 3,5
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Райо Махадаонда - Угловой
11'
Эльче Илиситано - 1-ый Гол
17'
Райо Махадаонда - 2-ой Гол
24'
Угловой
Райо Махадаонда - Угловой
27'
Угловой
Эльче Илиситано - Угловой
30'
Райо Махадаонда - 3-ий Гол
42'
Райо Махадаонда - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 3:1 : 3,5
47'
Угловой
Райо Махадаонда - Угловой
57'
Угловой
Райо Махадаонда - Угловой
63'
Эльче Илиситано - 5-ый Гол
72'
Угловой
Эльче Илиситано - Угловой
73'
Угловой
Эльче Илиситано - Угловой
75'
Райо Махадаонда - 6-ый Гол
88'
Угловой
Райо Махадаонда - Угловой
90'
Угловой
Райо Махадаонда - Угловой
90+7'
Угловой
Райо Махадаонда - Угловой
Матч закончился со счётом 4:2 : 3,5

Превью матча Райо Махадаонда — Эльче Илиситано

Команда Райо Махадаонда в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-9. Команда Эльче Илиситано, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Райо Махадаонда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эльче Илиситано забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Райо Махадаонда Райо Махадаонда
48%
Эльче Илиситано Эльче Илиситано
52%
Атаки
91
100
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
6
0
Удары в створ ворот
7
2
Игры 8 тур
26.10.2025
ОРИ
3:1
КД Кинтанар-дель-Рей
Завершен
26.10.2025
Райо
0:0
Конкэнс
Завершен
26.10.2025
Фуенлабрада
1:1
Сокуэльямос
Завершен
26.10.2025
КД Колония Москардо
1:2
Хетафе
Завершен
26.10.2025
Навалкарнеро
0:0
Пальмас
Завершен
26.10.2025
РСК Интернасьональ
1:1
Интерсити Аликанте
Завершен
25.10.2025
Райо Махадаонда
4:2
Эльче Илиситано
Завершен
