Смотреть онлайн Райо Махадаонда - Эльче Илиситано 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 5: Райо Махадаонда — Эльче Илиситано, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Серро дель Эспино.
Превью матча Райо Махадаонда — Эльче Илиситано
Команда Райо Махадаонда в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-9. Команда Эльче Илиситано, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Райо Махадаонда в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эльче Илиситано забивает 1, пропускает 1.