Смотреть онлайн ОРИ - КД Кинтанар-дель-Рей 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Spain Segunda Division RFEF Group 5: ОРИ — КД Кинтанар-дель-Рей, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Los Arcos.
Превью матча ОРИ — КД Кинтанар-дель-Рей
Команда ОРИ в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-13. Команда КД Кинтанар-дель-Рей, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-4. Команда ОРИ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. КД Кинтанар-дель-Рей забивает 1, пропускает 0.