26.10.2025

Смотреть онлайн ОРИ - КД Кинтанар-дель-Рей 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияSpain Segunda Division RFEF Group 5: ОРИКД Кинтанар-дель-Рей, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Los Arcos.

МСК, 8 тур, Стадион: Los Arcos
Spain Segunda Division RFEF Group 5
ОРИ
62'
69'
73'
Завершен
3 : 1
26 октября 2025
КД Кинтанар-дель-Рей
38'
КД Кинтанар-дель-Рей icon
38'
Счет после первого тайма 0:1
ОРИ icon
62'
ОРИ icon
69'
ОРИ icon
73'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
КД Кинтанар-дель-Рей - Угловой
4'
Угловой
КД Кинтанар-дель-Рей - Угловой
19'
Угловой
КД Кинтанар-дель-Рей - Угловой
24'
Угловой
ОРИ - Угловой
27'
Угловой
ОРИ - Угловой
31'
Угловой
КД Кинтанар-дель-Рей - Угловой
32'
Угловой
КД Кинтанар-дель-Рей - Угловой
38'
КД Кинтанар-дель-Рей - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
ОРИ - Угловой
45+3'
Угловой
ОРИ - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
КД Кинтанар-дель-Рей - Угловой
51'
Угловой
ОРИ - Угловой
52'
Угловой
ОРИ - Угловой
62'
ОРИ - 2-ой Гол
67'
Угловой
КД Кинтанар-дель-Рей - Угловой
69'
ОРИ - 3-ий Гол
73'
ОРИ - 4-ый Гол
77'
Угловой
КД Кинтанар-дель-Рей - Угловой
88'
Угловой
ОРИ - Угловой
90+5'
Угловой
КД Кинтанар-дель-Рей - Угловой
90+5'
Угловой
КД Кинтанар-дель-Рей - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча ОРИ — КД Кинтанар-дель-Рей

Команда ОРИ в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-13. Команда КД Кинтанар-дель-Рей, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-4. Команда ОРИ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. КД Кинтанар-дель-Рей забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
ОРИ ОРИ
51%
КД Кинтанар-дель-Рей КД Кинтанар-дель-Рей
49%
Атаки
96
90
Угловые
7
10
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
5
3
Игры 8 тур
26.10.2025
ОРИ
3:1
КД Кинтанар-дель-Рей
Завершен
26.10.2025
Райо
0:0
Конкэнс
Завершен
26.10.2025
Фуенлабрада
1:1
Сокуэльямос
Завершен
26.10.2025
КД Колония Москардо
1:2
Хетафе
Завершен
26.10.2025
Навалкарнеро
0:0
Пальмас
Завершен
26.10.2025
РСК Интернасьональ
1:1
Интерсити Аликанте
Завершен
25.10.2025
Райо Махадаонда
4:2
Эльче Илиситано
Завершен
Комментарии к матчу
