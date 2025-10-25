Смотреть онлайн Bahia (W) - Lusaca BA (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Baiano Women: Bahia (W) — Lusaca BA (W), Полуфинал . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Фонте-Нова.
Превью матча Bahia (W) — Lusaca BA (W)
Команда Bahia (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 31-2. Команда Lusaca BA (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-4. Команда Bahia (W) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 0. Lusaca BA (W) забивает 0, пропускает 0.