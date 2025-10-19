Смотреть онлайн Atletico Alagoinhas (W) - Vitoria (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Baiano Women: Atletico Alagoinhas (W) — Vitoria (W), 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Atletico Alagoinhas (W) — Vitoria (W)
Команда Atletico Alagoinhas (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 30-0. Команда Vitoria (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 9-0. Команда Atletico Alagoinhas (W) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 0. Vitoria (W) забивает 1, пропускает 0.