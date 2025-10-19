Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Atletico Alagoinhas (W) - Vitoria (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Baiano Women: Atletico Alagoinhas (W)Vitoria (W), 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Brazil Campeonato Baiano Women
Atletico Alagoinhas (W)
Завершен
0 : 1
19 октября 2025
Vitoria (W)
87'
Смотреть онлайн
Vitoria (W) icon
87'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Atletico Alagoinhas (W) - Угловой
22'
Угловой
Vitoria (W) - Угловой
45+2'
Угловой
Vitoria (W) - Угловой
45+4'
Угловой
Vitoria (W) - Угловой
64'
Угловой
Vitoria (W) - Угловой
87'
Vitoria (W) - 1-ый Гол
90'
Угловой
Vitoria (W) - Угловой
Превью матча Atletico Alagoinhas (W) — Vitoria (W)

Команда Atletico Alagoinhas (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 30-0. Команда Vitoria (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 9-0. Команда Atletico Alagoinhas (W) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 0. Vitoria (W) забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Atletico Alagoinhas (W) Atletico Alagoinhas (W)
38%
Vitoria (W) Vitoria (W)
62%
Атаки
79
131
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
2
10
Удары в створ ворот
1
4
Игры 2 тур
26.10.2025
Vitoria (W)
3:0
Atletico Alagoinhas (W)
Отменен
25.10.2025
Bahia (W)
-:-
Lusaca BA (W)
Отменен
19.10.2025
Atletico Alagoinhas (W)
0:1
Vitoria (W)
Завершен
Комментарии к матчу
