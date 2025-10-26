Смотреть онлайн Vitoria (W) - Atletico Alagoinhas (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Baiano Women: Vitoria (W) — Atletico Alagoinhas (W), 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маноэль Баррадас.
Превью матча Vitoria (W) — Atletico Alagoinhas (W)
Команда Vitoria (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-0. Команда Atletico Alagoinhas (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 30-1. Команда Vitoria (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Atletico Alagoinhas (W) забивает 3, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Atletico Alagoinhas (W), в том матче победу одержали гостьи.