26.10.2025

Смотреть онлайн Vitoria (W) - Atletico Alagoinhas (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Baiano Women: Vitoria (W)Atletico Alagoinhas (W), 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маноэль Баррадас.

МСК, 2 тур, Стадион: Маноэль Баррадас
Brazil Campeonato Baiano Women
Vitoria (W)
30'
51'
78'
Отменен
3 : 0
26 октября 2025
Atletico Alagoinhas (W)
Vitoria (W) icon
30'
Счет после первого тайма 1:0
Vitoria (W) icon
51'
Vitoria (W) icon
78'
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Vitoria (W) - Угловой
7'
Угловой
Vitoria (W) - Угловой
14'
Угловой
Vitoria (W) - Угловой
30'
Угловой
Vitoria (W) - Угловой
30'
Vitoria (W) - 1-ый Гол
33'
Угловой
Vitoria (W) - Угловой
38'
Угловой
Vitoria (W) - Угловой
42'
Угловой
Vitoria (W) - Угловой
45'
Угловой
Vitoria (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Vitoria (W) - 2-ой Гол
56'
Угловой
Vitoria (W) - Угловой
64'
Угловой
Vitoria (W) - Угловой
65'
Угловой
Vitoria (W) - Угловой
73'
Угловой
Vitoria (W) - Угловой
78'
Vitoria (W) - 3-ий Гол
90+2'
Угловой
Vitoria (W) - Угловой

Превью матча Vitoria (W) — Atletico Alagoinhas (W)

Команда Vitoria (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-0. Команда Atletico Alagoinhas (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 30-1. Команда Vitoria (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Atletico Alagoinhas (W) забивает 3, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Atletico Alagoinhas (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Vitoria (W)
Vitoria (W)
Atletico Alagoinhas (W)
Vitoria (W)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.10.2025
Atletico Alagoinhas (W)
Atletico Alagoinhas (W)
0:1
Vitoria (W)
Vitoria (W)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Vitoria (W) Vitoria (W)
68%
Atletico Alagoinhas (W) Atletico Alagoinhas (W)
32%
Атаки
85
54
Угловые
13
0
Удары мимо ворот
10
2
Удары в створ ворот
9
2
Игры 2 тур
26.10.2025
Vitoria (W)
3:0
Atletico Alagoinhas (W)
Отменен
25.10.2025
Bahia (W)
-:-
Lusaca BA (W)
Отменен
19.10.2025
Atletico Alagoinhas (W)
0:1
Vitoria (W)
Завершен
Комментарии к матчу
