27.10.2025

Смотреть онлайн Вальтер Ферретти - Манагуа 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НикарагуаНикарагуа - Апертура: Вальтер ФерреттиМанагуа, 15 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico del IND Managua.

МСК, 15 тур, Стадион: Estadio Olimpico del IND Managua
Никарагуа - Апертура
Вальтер Ферретти
63'
Завершен
1 : 0
27 октября 2025
Манагуа
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Вальтер Ферретти icon
63'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Вальтер Ферретти - Угловой
38'
Угловой
Вальтер Ферретти - Угловой
42'
Угловой
Манагуа - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Вальтер Ферретти - Угловой
62'
Угловой
Вальтер Ферретти - Угловой
63'
Вальтер Ферретти - 1-ый Гол
77'
Угловой
Вальтер Ферретти - Угловой
90+10'
Угловой
Вальтер Ферретти - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Вальтер Ферретти — Манагуа

Команда Вальтер Ферретти в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-17. Команда Манагуа, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-11. Команда Вальтер Ферретти в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Манагуа забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 сентября 2025 на поле команды Манагуа, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Вальтер Ферретти
Вальтер Ферретти
Манагуа
Вальтер Ферретти
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
25.09.2025
Манагуа
Манагуа
1:1
Вальтер Ферретти
Вальтер Ферретти
Обзор

Статистика матча

Атаки
64
72
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
1
1
Игры 15 тур
27.10.2025
Вальтер Ферретти
1:0
Манагуа
Завершен
27.10.2025
УНАН Манагуа
2:1
Реал Мадриз
Завершен
27.10.2025
Матагальпа
3:0
Джалапа
Завершен
Комментарии к матчу
