Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Никарагуа - Апертура : Вальтер Ферретти — Манагуа , 15 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico del IND Managua .

Превью матча Вальтер Ферретти — Манагуа

Команда Вальтер Ферретти в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-17. Команда Манагуа, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-11. Команда Вальтер Ферретти в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Манагуа забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 сентября 2025 на поле команды Манагуа, в том матче сыграли вничью.