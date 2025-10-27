Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн УНАН Манагуа - Реал Мадриз 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НикарагуаНикарагуа - Апертура: УНАН МанагуаРеал Мадриз, 15 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nicaragua National Football Stadium.

МСК, 15 тур, Стадион: Nicaragua National Football Stadium
Никарагуа - Апертура
УНАН Манагуа
45+2'
90+6'
Завершен
2 : 1
27 октября 2025
Реал Мадриз
90+2'
УНАН Манагуа icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:0
Реал Мадриз FC icon
90+2'
УНАН Манагуа icon
90+6'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Реал Мадриз FC - Угловой
24'
Угловой
Реал Мадриз FC - Угловой
45+2'
УНАН Манагуа - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
53'
Угловой
Реал Мадриз FC - Угловой
84'
Угловой
УНАН Манагуа - Угловой
89'
Угловой
Реал Мадриз FC - Угловой
90+1'
Угловой
Реал Мадриз FC - Угловой
90+2'
Угловой
Реал Мадриз FC - Угловой
90+2'
Реал Мадриз FC - 2-ой Гол
90+6'
УНАН Манагуа - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча УНАН Манагуа — Реал Мадриз

Команда УНАН Манагуа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-22. Команда Реал Мадриз, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-16. Команда УНАН Манагуа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Реал Мадриз забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Реал Мадриз, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

УНАН Манагуа
УНАН Манагуа
Реал Мадриз
УНАН Манагуа
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
17.08.2025
Реал Мадриз
Реал Мадриз
0:3
УНАН Манагуа
УНАН Манагуа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
УНАН Манагуа УНАН Манагуа
47%
Реал Мадриз Реал Мадриз
53%
Атаки
99
87
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
8
11
Удары в створ ворот
3
6
Игры 15 тур
27.10.2025
Вальтер Ферретти
1:0
Манагуа
Завершен
27.10.2025
УНАН Манагуа
2:1
Реал Мадриз
Завершен
27.10.2025
Матагальпа
3:0
Джалапа
Завершен
Комментарии к матчу
