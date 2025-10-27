Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Никарагуа - Апертура : УНАН Манагуа — Реал Мадриз , 15 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nicaragua National Football Stadium .

Превью матча УНАН Манагуа — Реал Мадриз

Команда УНАН Манагуа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-22. Команда Реал Мадриз, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-16. Команда УНАН Манагуа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Реал Мадриз забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Реал Мадриз, в том матче победу одержали гостьи.