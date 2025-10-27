Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Никарагуа - Апертура : Матагальпа — Джалапа , 15 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Matagalpa Yaule .

Превью матча Матагальпа — Джалапа

Команда Матагальпа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-22. Команда Джалапа, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-15. Команда Матагальпа в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Джалапа забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Джалапа, в том матче победу одержали гостьи.