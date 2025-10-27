Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Матагальпа - Джалапа 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НикарагуаНикарагуа - Апертура: МатагальпаДжалапа, 15 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Matagalpa Yaule.

МСК, 15 тур, Стадион: Estadio Matagalpa Yaule
Никарагуа - Апертура
Матагальпа
6'
31'
90'
Завершен
3 : 0
27 октября 2025
Джалапа
Смотреть онлайн
Матагальпа FC icon
6'
Матагальпа FC icon
31'
Счет после первого тайма 2:0
Матагальпа FC icon
90'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
6'
Матагальпа FC - 1-ый Гол
15'
Угловой
Матагальпа FC - Угловой
27'
Угловой
Джалапа - Угловой
31'
Матагальпа FC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
50'
Угловой
Джалапа - Угловой
66'
Угловой
Джалапа - Угловой
67'
Угловой
Джалапа - Угловой
67'
Угловой
Джалапа - Угловой
75'
Угловой
Матагальпа FC - Угловой
76'
Угловой
Джалапа - Угловой
79'
Угловой
Джалапа - Угловой
85'
Угловой
Джалапа - Угловой
85'
Угловой
Джалапа - Угловой
90'
Матагальпа FC - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Матагальпа — Джалапа

Команда Матагальпа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 16-22. Команда Джалапа, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-15. Команда Матагальпа в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Джалапа забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Джалапа, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Матагальпа
Матагальпа
Джалапа
Матагальпа
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
17.08.2025
Джалапа
Джалапа
0:2
Матагальпа
Матагальпа
Обзор

Статистика матча

Атаки
71
50
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
8
6
