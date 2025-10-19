Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Хассани - Иттихад Танжер 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МароккоЧемпионат Марокко по футболу. Ботола Про: ХассаниИттихад Танжер, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Эль Абди.

МСК, 5 тур, Стадион: Стад Эль Абди
Чемпионат Марокко по футболу. Ботола Про
Хассани
31'
73'
Завершен
2 : 2
19 октября 2025
Иттихад Танжер
55'
68'
Хассани icon
31'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
Иттихад Танжер icon
55'
Иттихад Танжер icon
68'
Хассани icon
73'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Иттихад Танжер - Угловой
31'
Хассани - 1-ый Гол
38'
Угловой
Иттихад Танжер - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
46'
Угловой
Иттихад Танжер - Угловой
55'
Иттихад Танжер - 2-ой Гол
68'
Угловой
Иттихад Танжер - Угловой
68'
Угловой
Иттихад Танжер - Угловой
68'
Иттихад Танжер - 3-ий Гол
72'
Угловой
Хассани - Угловой
73'
Хассани - 4-ый Гол
80'
Угловой
Хассани - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Хассани — Иттихад Танжер

Статистика матча

Владение мячом
Хассани Хассани
42%
Иттихад Танжер Иттихад Танжер
58%
Атаки
65
81
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
6
4
Игры 5 тур
05.11.2025
Беркан
2:0
КОДМ Мекнес
Завершен
30.10.2025
ФЮС Рабат
2:1
Олимпик
Завершен
29.10.2025
Касабланка
0:0
Раджа Касабланка
Завершен
29.10.2025
ФАР Рабат
3:0
Хассания Юнион Спорт
Завершен
19.10.2025
Хассани
2:2
Иттихад Танжер
Завершен
18.10.2025
Олимпик Дшера
0:1
Ренессанс Земамра
Завершен
18.10.2025
МАС Фес
1:0
Энион де Турга
Отменен
Комментарии к матчу
