19.10.2025
Смотреть онлайн Хассани - Иттихад Танжер 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Марокко — Чемпионат Марокко по футболу. Ботола Про: Хассани — Иттихад Танжер, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Эль Абди.
МСК, 5 тур, Стадион: Стад Эль Абди
Чемпионат Марокко по футболу. Ботола Про
Хассани
31'
73'
Завершен
2 : 2
19 октября 2025
Иттихад Танжер
55'
68'
Текстовая трансляция
2'
Иттихад Танжер - Угловой
31'
Хассани - 1-ый Гол
38'
Иттихад Танжер - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
46'
Иттихад Танжер - Угловой
55'
Иттихад Танжер - 2-ой Гол
68'
Иттихад Танжер - Угловой
68'
Иттихад Танжер - Угловой
68'
Иттихад Танжер - 3-ий Гол
72'
Хассани - Угловой
73'
Хассани - 4-ый Гол
80'
Хассани - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча Хассани — Иттихад Танжер
Статистика матча
Владение мячом
42%
58%
Атаки
65
81
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу