29.10.2025

Смотреть онлайн Касабланка - Раджа Касабланка 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МароккоЧемпионат Марокко по футболу. Ботола Про: КасабланкаРаджа Касабланка, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Mohamed V.

МСК, 5 тур, Стадион: Stade Mohamed V
Чемпионат Марокко по футболу. Ботола Про
Касабланка
Завершен
0 : 0
29 октября 2025
Раджа Касабланка
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Раджа Касабланка - Угловой
24'
Угловой
Касабланка - Угловой
37'
Угловой
Касабланка - Угловой
45+3'
Угловой
Касабланка - Угловой
45+9'
Угловой
Раджа Касабланка - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
67'
Угловой
Касабланка - Угловой
90+14'
Угловой
Раджа Касабланка - Угловой
90+14'
Угловой
Раджа Касабланка - Угловой

Превью матча Касабланка — Раджа Касабланка

Команда Касабланка в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 21-20. Команда Раджа Касабланка, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-10. Команда Касабланка в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Раджа Касабланка забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Касабланка Касабланка
44%
Раджа Касабланка Раджа Касабланка
56%
Атаки
99
81
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
1
1
Игры 5 тур
05.11.2025
Беркан
2:0
КОДМ Мекнес
Завершен
30.10.2025
ФЮС Рабат
2:1
Олимпик
Завершен
29.10.2025
Касабланка
0:0
Раджа Касабланка
Завершен
29.10.2025
ФАР Рабат
3:0
Хассания Юнион Спорт
Завершен
19.10.2025
Хассани
2:2
Иттихад Танжер
Завершен
18.10.2025
Олимпик Дшера
0:1
Ренессанс Земамра
Завершен
18.10.2025
МАС Фес
1:0
Энион де Турга
Отменен
