Превью матча Касабланка — Раджа Касабланка

Команда Касабланка в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 21-20. Команда Раджа Касабланка, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-10. Команда Касабланка в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Раджа Касабланка забивает 2, пропускает 1.