Смотреть онлайн Касабланка - Раджа Касабланка 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Марокко — Чемпионат Марокко по футболу. Ботола Про: Касабланка — Раджа Касабланка, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Mohamed V.
Превью матча Касабланка — Раджа Касабланка
Команда Касабланка в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 21-20. Команда Раджа Касабланка, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-10. Команда Касабланка в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Раджа Касабланка забивает 2, пропускает 1.