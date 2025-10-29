Превью матча ФАР Рабат — Хассания Юнион Спорт

Команда ФАР Рабат в последних 10 матчах одержала 5 побед , 5 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 15-5. Команда Хассания Юнион Спорт, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 6-14. Команда ФАР Рабат в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хассания Юнион Спорт забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 мая 2025 на поле команды Хассания Юнион Спорт, в том матче победу одержали гостьи.