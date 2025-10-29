Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн ФАР Рабат - Хассания Юнион Спорт 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МароккоЧемпионат Марокко по футболу. Ботола Про: ФАР РабатХассания Юнион Спорт, 5 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade du FUS.

МСК, 5 тур, Стадион: Stade du FUS
Чемпионат Марокко по футболу. Ботола Про
ФАР Рабат
11'
33'
89'
Завершен
3 : 0
29 октября 2025
Хассания Юнион Спорт
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ФАР Рабат icon
11'
ФАР Рабат icon
33'
Счет после первого тайма 2:0
ФАР Рабат icon
89'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
ФАР Рабат - Угловой
8'
Угловой
ФАР Рабат - Угловой
11'
ФАР Рабат - 1-ый Гол
17'
Угловой
ФАР Рабат - Угловой
25'
Угловой
Хассания Юнион Спорт - Угловой
33'
ФАР Рабат - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
52'
Угловой
ФАР Рабат - Угловой
54'
Угловой
Хассания Юнион Спорт - Угловой
63'
Угловой
ФАР Рабат - Угловой
64'
Угловой
ФАР Рабат - Угловой
71'
Угловой
ФАР Рабат - Угловой
79'
Угловой
Хассания Юнион Спорт - Угловой
85'
Угловой
Хассания Юнион Спорт - Угловой
89'
ФАР Рабат - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча ФАР Рабат — Хассания Юнион Спорт

Команда ФАР Рабат в последних 10 матчах одержала 5 побед , 5 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 15-5. Команда Хассания Юнион Спорт, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 6-14. Команда ФАР Рабат в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хассания Юнион Спорт забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 мая 2025 на поле команды Хассания Юнион Спорт, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ФАР Рабат
ФАР Рабат
Хассания Юнион Спорт
ФАР Рабат
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.05.2025
Хассания Юнион Спорт
Хассания Юнион Спорт
0:3
ФАР Рабат
ФАР Рабат
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФАР Рабат ФАР Рабат
61%
Хассания Юнион Спорт Хассания Юнион Спорт
39%
Атаки
120
101
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
10
3
Игры 5 тур
05.11.2025
Беркан
2:0
КОДМ Мекнес
Завершен
30.10.2025
ФЮС Рабат
2:1
Олимпик
Завершен
29.10.2025
Касабланка
0:0
Раджа Касабланка
Завершен
29.10.2025
ФАР Рабат
3:0
Хассания Юнион Спорт
Завершен
19.10.2025
Хассани
2:2
Иттихад Танжер
Завершен
18.10.2025
Олимпик Дшера
0:1
Ренессанс Земамра
Завершен
18.10.2025
МАС Фес
1:0
Энион де Турга
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA