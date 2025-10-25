Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Раджа Касабланка - Олимпик Дшера 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МароккоЧемпионат Марокко по футболу. Ботола Про: Раджа КасабланкаОлимпик Дшера, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Mohamed V.

МСК, 6 тур, Стадион: Stade Mohamed V
Чемпионат Марокко по футболу. Ботола Про
Раджа Касабланка
17'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Олимпик Дшера
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Раджа Касабланка icon
17'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
17'
Раджа Касабланка - 1-ый Гол
39'
Угловой
Олимпик Дшера - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Раджа Касабланка - Угловой
53'
Угловой
Раджа Касабланка - Угловой
57'
Угловой
Раджа Касабланка - Угловой
90'
Угловой
Раджа Касабланка - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Раджа Касабланка — Олимпик Дшера

Команда Раджа Касабланка в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-10. Команда Олимпик Дшера, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-19. Команда Раджа Касабланка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Олимпик Дшера забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 июня 2025 на поле команды Олимпик Дшера, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Раджа Касабланка
Раджа Касабланка
Олимпик Дшера
Раджа Касабланка
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
18.06.2025
Олимпик Дшера
Олимпик Дшера
6:5
Раджа Касабланка
Раджа Касабланка
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Раджа Касабланка Раджа Касабланка
62%
Олимпик Дшера Олимпик Дшера
38%
Атаки
144
89
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
6
2
Игры 6 тур
06.11.2025
ФАР Рабат
1:0
ФЮС Рабат
Завершен
05.11.2025
Олимпик
1:2
Хассани
Завершен
05.11.2025
Хассания Юнион Спорт
1:2
Касабланка
Завершен
26.10.2025
КОДМ Мекнес
1:0
Кавкаб Марракеш
Завершен
26.10.2025
Энион де Турга
1:1
US Yacoub El Mansour
Завершен
25.10.2025
Раджа Касабланка
1:0
Олимпик Дшера
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
СКА СКА
24 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Амур Амур
24 Ноября
19:30
Локомотив Локомотив
Сибирь Сибирь
24 Ноября
19:00
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Челны Челны
24 Ноября
15:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
PARIVISION PARIVISION
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
16:00
PARIVISION PARIVISION
The Huns The Huns
24 Ноября
16:00
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
МХК Спартак МХК Спартак
24 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA