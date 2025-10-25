Превью матча Раджа Касабланка — Олимпик Дшера

Команда Раджа Касабланка в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-10. Команда Олимпик Дшера, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-19. Команда Раджа Касабланка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Олимпик Дшера забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 июня 2025 на поле команды Олимпик Дшера, в том матче победу одержали хозяева.