26.10.2025

Смотреть онлайн КОДМ Мекнес - Кавкаб Марракеш 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МароккоЧемпионат Марокко по футболу. Ботола Про: КОДМ МекнесКавкаб Марракеш, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade d'Honneur.

МСК, 6 тур, Стадион: Stade d'Honneur
Чемпионат Марокко по футболу. Ботола Про
КОДМ Мекнес
11'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Кавкаб Марракеш
КОДМ Мекнес icon
11'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
КОДМ Мекнес - Угловой
3'
Угловой
КОДМ Мекнес - Угловой
6'
Угловой
Kawkab Marrakech - Угловой
8'
Угловой
Kawkab Marrakech - Угловой
11'
Угловой
Kawkab Marrakech - Угловой
11'
КОДМ Мекнес - 1-ый Гол
32'
Угловой
Kawkab Marrakech - Угловой
37'
Угловой
Kawkab Marrakech - Угловой
41'
Угловой
Kawkab Marrakech - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
82'
Угловой
Kawkab Marrakech - Угловой
90+2'
Угловой
Kawkab Marrakech - Угловой
90+4'
Угловой
Kawkab Marrakech - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3

Превью матча КОДМ Мекнес — Кавкаб Марракеш

Команда КОДМ Мекнес в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-6. Команда Кавкаб Марракеш, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 6-11. Команда КОДМ Мекнес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кавкаб Марракеш забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
КОДМ Мекнес КОДМ Мекнес
24%
Кавкаб Марракеш Кавкаб Марракеш
76%
Атаки
50
66
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
0
5
Удары в створ ворот
1
1
Комментарии к матчу
