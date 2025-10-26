Смотреть онлайн КОДМ Мекнес - Кавкаб Марракеш 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Марокко — Чемпионат Марокко по футболу. Ботола Про: КОДМ Мекнес — Кавкаб Марракеш, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade d'Honneur.
Превью матча КОДМ Мекнес — Кавкаб Марракеш
Команда КОДМ Мекнес в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-6. Команда Кавкаб Марракеш, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 6-11. Команда КОДМ Мекнес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кавкаб Марракеш забивает 1, пропускает 1.