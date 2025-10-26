Превью матча КОДМ Мекнес — Кавкаб Марракеш

Команда КОДМ Мекнес в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-6. Команда Кавкаб Марракеш, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 6-11. Команда КОДМ Мекнес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кавкаб Марракеш забивает 1, пропускает 1.