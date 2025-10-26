Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Энион де Турга - US Yacoub El Mansour 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МароккоЧемпионат Марокко по футболу. Ботола Про: Энион де ТургаUS Yacoub El Mansour, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Al-Fateh Stadium.

МСК, 6 тур, Стадион: Al-Fateh Stadium
Чемпионат Марокко по футболу. Ботола Про
Энион де Турга
90+2'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
US Yacoub El Mansour
63'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
US Yacoub El Mansour icon
63'
UTS Rabat icon
90+2'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
31'
Угловой
UTS Rabat - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
60'
Угловой
US Yacoub El Mansour - Угловой
63'
US Yacoub El Mansour - 1-ый Гол
90+2'
UTS Rabat - 2-ой Гол
90+4'
Угловой
US Yacoub El Mansour - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Энион де Турга — US Yacoub El Mansour

Команда Энион де Турга в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-7. Команда US Yacoub El Mansour, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-5. Команда Энион де Турга в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. US Yacoub El Mansour забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Энион де Турга Энион де Турга
55%
US Yacoub El Mansour US Yacoub El Mansour
45%
Атаки
87
72
Угловые
1
2
Удары мимо ворот
8
10
Удары в створ ворот
4
6
Игры 6 тур
06.11.2025
ФАР Рабат
1:0
ФЮС Рабат
Завершен
05.11.2025
Олимпик
1:2
Хассани
Завершен
05.11.2025
Хассания Юнион Спорт
1:2
Касабланка
Завершен
26.10.2025
КОДМ Мекнес
1:0
Кавкаб Марракеш
Завершен
26.10.2025
Энион де Турга
1:1
US Yacoub El Mansour
Завершен
25.10.2025
Раджа Касабланка
1:0
Олимпик Дшера
Завершен
Комментарии к матчу
