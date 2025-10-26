Превью матча Энион де Турга — US Yacoub El Mansour

Команда Энион де Турга в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-7. Команда US Yacoub El Mansour, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-5. Команда Энион де Турга в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. US Yacoub El Mansour забивает 0, пропускает 1.