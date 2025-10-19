Смотреть онлайн Химнасия Хухуй - Депортиво Мадрин 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Насьональ: Химнасия Хухуй — Депортиво Мадрин, Раунд 2 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе 23 Августа.
Превью матча Химнасия Хухуй — Депортиво Мадрин
Команда Химнасия Хухуй в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-8. Команда Депортиво Мадрин, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-9. Команда Химнасия Хухуй в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Мадрин забивает 2, пропускает 1.