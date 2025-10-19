Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Химнасия Хухуй - Депортиво Мадрин 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Насьональ: Химнасия ХухуйДепортиво Мадрин, Раунд 2 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени и пройдет на стадионе 23 Августа.

МСК, Раунд 2, Стадион: 23 Августа
Аргентина - Примера B Насьональ
Химнасия Хухуй
43'
Отменен
1 : 0
19 октября 2025
Депортиво Мадрин
Химнасия Хухуй icon
43'
Счет после первого тайма 1:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Депортиво Мадрин - Угловой
14'
Угловой
Химнасия Хухуй - Угловой
43'
Химнасия Хухуй - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Депортиво Мадрин - Угловой
Счет после первого тайма 1:0

Превью матча Химнасия Хухуй — Депортиво Мадрин

Команда Химнасия Хухуй в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-8. Команда Депортиво Мадрин, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-9. Команда Химнасия Хухуй в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Мадрин забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Химнасия Хухуй Химнасия Хухуй
50%
Депортиво Мадрин Депортиво Мадрин
50%
Атаки
40
52
Угловые
1
2
Фолы
8
2
Удары (всего)
5
5
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
1
1
Игры Раунд 2
01.11.2025
Атлетико
0:0
Деп. Морон
Завершен
01.11.2025
Эстудиантес Рио Куарто
2:0
Химнасия и Тиро
Завершен
21.10.2025
Тристан Суарез
0:0
Эстудиантес
Завершен
19.10.2025
Деп. Морон
1:0
Атлетико
Завершен
19.10.2025
Химнасия Хухуй
1:0
Депортиво Мадрин
Отменен
19.10.2025
Химнасия и Тиро
0:0
Эстудиантес Рио Куарто
Завершен
Комментарии к матчу
