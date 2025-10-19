Превью матча Химнасия и Тиро — Эстудиантес Рио Куарто

Команда Химнасия и Тиро в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-8. Команда Эстудиантес Рио Куарто, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-8. Команда Химнасия и Тиро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эстудиантес Рио Куарто забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Эстудиантес Рио Куарто, в том матче победу одержали хозяева.