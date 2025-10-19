Смотреть онлайн Химнасия и Тиро - Эстудиантес Рио Куарто 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Насьональ: Химнасия и Тиро — Эстудиантес Рио Куарто, Раунд 2 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе El Gigante del Norte.
Превью матча Химнасия и Тиро — Эстудиантес Рио Куарто
Команда Химнасия и Тиро в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-8. Команда Эстудиантес Рио Куарто, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-8. Команда Химнасия и Тиро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эстудиантес Рио Куарто забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Эстудиантес Рио Куарто, в том матче победу одержали хозяева.