19.10.2025

Смотреть онлайн Химнасия и Тиро - Эстудиантес Рио Куарто 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Насьональ: Химнасия и ТироЭстудиантес Рио Куарто, Раунд 2 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе El Gigante del Norte.

МСК, Раунд 2, Стадион: El Gigante del Norte
Аргентина - Примера B Насьональ
Химнасия и Тиро
Завершен
0 : 0
19 октября 2025
Эстудиантес Рио Куарто
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
5'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
11'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
20'
Угловой
Эстудиантес Рио Куарто - Угловой
20'
Угловой
Эстудиантес Рио Куарто - Угловой
29'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
61'
Угловой
Эстудиантес Рио Куарто - Угловой
66'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
67'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
72'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
76'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,3

Превью матча Химнасия и Тиро — Эстудиантес Рио Куарто

Команда Химнасия и Тиро в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-8. Команда Эстудиантес Рио Куарто, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-8. Команда Химнасия и Тиро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эстудиантес Рио Куарто забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Эстудиантес Рио Куарто, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Химнасия и Тиро
Химнасия и Тиро
Эстудиантес Рио Куарто
Химнасия и Тиро
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.11.2025
Эстудиантес Рио Куарто
Эстудиантес Рио Куарто
2:0
Химнасия и Тиро
Химнасия и Тиро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Химнасия и Тиро Химнасия и Тиро
56%
Эстудиантес Рио Куарто Эстудиантес Рио Куарто
44%
Атаки
113
77
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
5
2
Игры Раунд 2
01.11.2025
Атлетико
0:0
Деп. Морон
Завершен
01.11.2025
Эстудиантес Рио Куарто
2:0
Химнасия и Тиро
Завершен
21.10.2025
Тристан Суарез
0:0
Эстудиантес
Завершен
19.10.2025
Деп. Морон
1:0
Атлетико
Завершен
19.10.2025
Химнасия Хухуй
1:0
Депортиво Мадрин
Отменен
19.10.2025
Химнасия и Тиро
0:0
Эстудиантес Рио Куарто
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA