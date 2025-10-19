Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Деп. Морон - Атлетико 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Насьональ: Деп. МоронАтлетико, Раунд 2 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nuevo Francisco Urbano.

МСК, Раунд 2, Стадион: Estadio Nuevo Francisco Urbano
Аргентина - Примера B Насьональ
Деп. Морон
Завершен
1 : 0
19 октября 2025
Атлетико
90+2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
CD Moron icon
90+2'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
23'
Угловой
CD Moron - Угловой
36'
Угловой
CD Moron - Угловой
36'
Угловой
CD Moron - Угловой
45+4'
Угловой
Атлетико - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
66'
Угловой
Атлетико - Угловой
68'
Угловой
CD Moron - Угловой
73'
Угловой
CD Moron - Угловой
84'
Угловой
CD Moron - Угловой
89'
Угловой
CD Moron - Угловой
90+2'
Угловой
CD Moron - Угловой
90+2'
CD Moron - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Деп. Морон — Атлетико

Команда Деп. Морон в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-6. Команда Атлетико, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-13. Команда Деп. Морон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетико забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Атлетико, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Деп. Морон
Деп. Морон
Атлетико
Деп. Морон
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
01.11.2025
Атлетико
Атлетико
0:0
Деп. Морон
Деп. Морон
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Деп. Морон Деп. Морон
51%
Атлетико Атлетико
49%
Атаки
43
37
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
1
0
Игры Раунд 2
01.11.2025
Атлетико
0:0
Деп. Морон
Завершен
01.11.2025
Эстудиантес Рио Куарто
2:0
Химнасия и Тиро
Завершен
21.10.2025
Тристан Суарез
0:0
Эстудиантес
Завершен
19.10.2025
Деп. Морон
1:0
Атлетико
Завершен
19.10.2025
Химнасия Хухуй
1:0
Депортиво Мадрин
Отменен
19.10.2025
Химнасия и Тиро
0:0
Эстудиантес Рио Куарто
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Тренто Тренто
Хемниц 99 Хемниц 99
18 Ноября
22:00
Испания Испания
Турция Турция
18 Ноября
22:45
Берн Берн
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
18 Ноября
21:45
АЗС Ольштын АЗС Ольштын
Варта Заверце Варта Заверце
18 Ноября
22:00
Саут Шилдс Саут Шилдс
Оксфорд Сити Оксфорд Сити
18 Ноября
22:45
Уэстон-сьюпер-Мэр Уэстон-сьюпер-Мэр
Эббсфлит Юнайтед Эббсфлит Юнайтед
18 Ноября
22:45
Слау Таун Слау Таун
Фарнборо Фарнборо
18 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA