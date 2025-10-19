Превью матча Деп. Морон — Атлетико

Команда Деп. Морон в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-6. Команда Атлетико, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-13. Команда Деп. Морон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетико забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Атлетико, в том матче сыграли вничью.