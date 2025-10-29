Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Глория Бистрица - ФКСБ 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РумынияКубок Румынии по футболу: Глория БистрицаФКСБ, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Кубок Румынии по футболу
Глория Бистрица
79'
Завершен
1 : 3
29 октября 2025
ФКСБ
26'
45'
90'
Смотреть онлайн
ФКСБ icon
26'
ФКСБ icon
45'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud icon
79'
ФКСБ icon
90'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
24'
Угловой
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud - Угловой
26'
ФКСБ - 1-ый Гол
37'
Угловой
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud - Угловой
45'
ФКСБ - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
47'
Угловой
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud - Угловой
49'
Угловой
ФКСБ - Угловой
51'
Угловой
ФКСБ - Угловой
65'
Угловой
ФКСБ - Угловой
68'
Угловой
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud - Угловой
72'
Угловой
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud - Угловой
79'
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud - 3-ий Гол
81'
Угловой
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud - Угловой
87'
Угловой
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud - Угловой
90'
ФКСБ - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Глория Бистрица — ФКСБ

Команда Глория Бистрица в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-16. Команда ФКСБ, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-12. Команда Глория Бистрица в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФКСБ забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Глория Бистрица Глория Бистрица
45%
ФКСБ ФКСБ
55%
Атаки
129
136
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
14
6
Удары в створ ворот
3
4
Игры 1 тур
30.10.2025
Ботошани
1:1
Фарул
Завершен
29.10.2025
Глория Бистрица
1:3
ФКСБ
Завершен
29.10.2025
Санататеа
1:4
КС Университатя Крайова
Завершен
29.10.2025
Металул Бузау
1:2
Университатя Клуж
Завершен
28.10.2025
КС Динамо Бухарест
1:3
Динамо Бухарест
Завершен
28.10.2025
Меркуря-Чук
0:0
Сепси
Завершен
28.10.2025
ФК Спортинг Лиешти
3:3
Оцелул
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA