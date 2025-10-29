Смотреть онлайн Глория Бистрица - ФКСБ 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Кубок Румынии по футболу: Глория Бистрица — ФКСБ, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Глория Бистрица — ФКСБ
Команда Глория Бистрица в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-16. Команда ФКСБ, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-12. Команда Глория Бистрица в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФКСБ забивает 1, пропускает 1.