Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Кубок Румынии по футболу : КС Динамо Бухарест — Динамо Бухарест , 1 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча КС Динамо Бухарест — Динамо Бухарест

Команда КС Динамо Бухарест в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-12. Команда Динамо Бухарест, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-8. Команда КС Динамо Бухарест в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Динамо Бухарест забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Динамо Бухарест, в том матче победу одержали хозяева.