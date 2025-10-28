Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн КС Динамо Бухарест - Динамо Бухарест 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РумынияКубок Румынии по футболу: КС Динамо БухарестДинамо Бухарест, 1 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Кубок Румынии по футболу
КС Динамо Бухарест
72'
Завершен
1 : 3
28 октября 2025
Динамо Бухарест
9'
18'
90'
Динамо Бухарест icon
9'
Динамо Бухарест icon
18'
Счет после первого тайма 0:2
КС Динамо Бухарест icon
72'
Динамо Бухарест icon
90'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
9'
Динамо Бухарест - 1-ый Гол
18'
Динамо Бухарест - 2-ой Гол
34'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
45+1'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
50'
Угловой
КС Динамо Бухарест - Угловой
65'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
72'
КС Динамо Бухарест - 3-ий Гол
83'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
88'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
90'
Динамо Бухарест - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча КС Динамо Бухарест — Динамо Бухарест

Команда КС Динамо Бухарест в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-12. Команда Динамо Бухарест, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-8. Команда КС Динамо Бухарест в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Динамо Бухарест забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Динамо Бухарест, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

КС Динамо Бухарест
КС Динамо Бухарест
Динамо Бухарест
КС Динамо Бухарест
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.09.2025
Динамо Бухарест
Динамо Бухарест
2:0
КС Динамо Бухарест
КС Динамо Бухарест
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
КС Динамо Бухарест КС Динамо Бухарест
36%
Динамо Бухарест Динамо Бухарест
64%
Атаки
96
171
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
1
11
Удары в створ ворот
4
6
Игры 1 тур
30.10.2025
Ботошани
1:1
Фарул
Завершен
29.10.2025
Глория Бистрица
1:3
ФКСБ
Завершен
29.10.2025
Санататеа
1:4
КС Университатя Крайова
Завершен
29.10.2025
Металул Бузау
1:2
Университатя Клуж
Завершен
28.10.2025
КС Динамо Бухарест
1:3
Динамо Бухарест
Завершен
28.10.2025
Меркуря-Чук
0:0
Сепси
Завершен
28.10.2025
ФК Спортинг Лиешти
3:3
Оцелул
Завершен
Комментарии к матчу
