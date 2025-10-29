Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Санататеа - КС Университатя Крайова 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РумынияКубок Румынии по футболу: СанататеаКС Университатя Крайова, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Кубок Румынии по футболу
Санататеа
44'
Завершен
1 : 4
29 октября 2025
КС Университатя Крайова
61'
77'
86'
88'
Санататеа icon
44'
Счет после первого тайма 1:0
КС Университатя Крайова icon
61'
КС Университатя Крайова icon
77'
КС Университатя Крайова icon
86'
КС Университатя Крайова icon
88'
Текстовая трансляция
5'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой
12'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой
28'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой
44'
Санататеа - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой
49'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой
53'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой
57'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой
61'
КС Университатя Крайова - 2-ой Гол
63'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой
72'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой
74'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой
77'
КС Университатя Крайова - 3-ий Гол
86'
КС Университатя Крайова - 4-ый Гол
88'
Угловой
Санататеа - Угловой
88'
КС Университатя Крайова - 5-ый Гол
90+1'
Угловой
КС Университатя Крайова - Угловой

Превью матча Санататеа — КС Университатя Крайова

Команда Санататеа в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-17. Команда КС Университатя Крайова, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-7. Команда Санататеа в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. КС Университатя Крайова забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Санататеа Санататеа
31%
КС Университатя Крайова КС Университатя Крайова
69%
Атаки
84
147
Угловые
1
11
Удары мимо ворот
3
14
Удары в створ ворот
4
10
Игры 1 тур
30.10.2025
Ботошани
1:1
Фарул
Завершен
29.10.2025
Глория Бистрица
1:3
ФКСБ
Завершен
29.10.2025
Санататеа
1:4
КС Университатя Крайова
Завершен
29.10.2025
Металул Бузау
1:2
Университатя Клуж
Завершен
28.10.2025
КС Динамо Бухарест
1:3
Динамо Бухарест
Завершен
28.10.2025
Меркуря-Чук
0:0
Сепси
Завершен
28.10.2025
ФК Спортинг Лиешти
3:3
Оцелул
Завершен
