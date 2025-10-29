Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Кубок Румынии по футболу : Санататеа — КС Университатя Крайова , 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .

Превью матча Санататеа — КС Университатя Крайова

Команда Санататеа в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-17. Команда КС Университатя Крайова, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-7. Команда Санататеа в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. КС Университатя Крайова забивает 1, пропускает 1.