Смотреть онлайн Ранчо Сантана - Манагуа 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Никарагуа - Апертура: Ранчо Сантана — Манагуа, 12 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Превью матча Ранчо Сантана — Манагуа
Команда Ранчо Сантана в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 11-31. Команда Манагуа, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-12. Команда Ранчо Сантана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Манагуа забивает 1, пропускает 1.