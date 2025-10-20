Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Ранчо Сантана - Манагуа 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НикарагуаНикарагуа - Апертура: Ранчо СантанаМанагуа, 12 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Никарагуа - Апертура
Ранчо Сантана
Завершен
0 : 5
20 октября 2025
Манагуа
11'
16'
44'
84'
90+1'
Манагуа icon
11'
Манагуа icon
16'
Манагуа icon
44'
Счет после первого тайма 0:3
Манагуа icon
84'
Манагуа icon
90+1'
Матч закончился со счётом 0:5
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
6'
Угловой
Манагуа - Угловой
11'
Угловой
Манагуа - Угловой
11'
Манагуа - 1-ый Гол
15'
Угловой
Ранчо Сантана FC - Угловой
16'
Манагуа - 2-ой Гол
19'
Угловой
Манагуа - Угловой
44'
Манагуа - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3
53'
Угловой
Манагуа - Угловой
81'
Угловой
Манагуа - Угловой
84'
Манагуа - 4-ый Гол
90+1'
Манагуа - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:5

Превью матча Ранчо Сантана — Манагуа

Команда Ранчо Сантана в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 11-31. Команда Манагуа, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-12. Команда Ранчо Сантана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Манагуа забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Ранчо Сантана Ранчо Сантана
40%
Манагуа Манагуа
60%
Атаки
69
83
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
6
13
Игры 12 тур
20.10.2025
Дирианген
2:1
УНАН Манагуа
Завершен
20.10.2025
Ранчо Сантана
0:5
Манагуа
Завершен
20.10.2025
Джалапа
1:1
Реал Эстели
Завершен
06.10.2025
Ранчо Сантана
-:-
Манагуа
Отложен
Комментарии к матчу
