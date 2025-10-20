Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Джалапа - Реал Эстели 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НикарагуаНикарагуа - Апертура: ДжалапаРеал Эстели, 12 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alejandro Ramos.

МСК, 12 тур, Стадион: Estadio Alejandro Ramos
Никарагуа - Апертура
Джалапа
26'
Завершен
1 : 1
20 октября 2025
Реал Эстели
57'
Смотреть онлайн
Джалапа icon
26'
Счет после первого тайма 1:0
Реал Эстели icon
57'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Реал Эстели - Угловой
22'
Угловой
Джалапа - Угловой
26'
Джалапа - 1-ый Гол
27'
Угловой
Реал Эстели - Угловой
39'
Угловой
Джалапа - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
57'
Реал Эстели - 2-ой Гол
77'
Угловой
Реал Эстели - Угловой
81'
Угловой
Джалапа - Угловой
87'
Угловой
Реал Эстели - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Джалапа — Реал Эстели

Команда Джалапа в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-21. Команда Реал Эстели, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-8. Команда Джалапа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Реал Эстели забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Реал Эстели, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Джалапа
Джалапа
Реал Эстели
Джалапа
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.07.2025
Реал Эстели
Реал Эстели
4:2
Джалапа
Джалапа
Обзор

Статистика матча

Атаки
90
74
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
0
5
Удары в створ ворот
1
2
Игры 12 тур
20.10.2025
Дирианген
2:1
УНАН Манагуа
Завершен
20.10.2025
Ранчо Сантана
0:5
Манагуа
Завершен
20.10.2025
Джалапа
1:1
Реал Эстели
Завершен
06.10.2025
Ранчо Сантана
-:-
Манагуа
Отложен
Комментарии к матчу
