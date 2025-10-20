Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Никарагуа - Апертура : Джалапа — Реал Эстели , 12 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alejandro Ramos .

Превью матча Джалапа — Реал Эстели

Команда Джалапа в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-21. Команда Реал Эстели, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-8. Команда Джалапа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Реал Эстели забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Реал Эстели, в том матче победу одержали хозяева.