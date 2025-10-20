Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Никарагуа - Апертура : Дирианген — УНАН Манагуа , 12 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион .

Превью матча Дирианген — УНАН Манагуа

Команда Дирианген в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-10. Команда УНАН Манагуа, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-18. Команда Дирианген в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. УНАН Манагуа забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды УНАН Манагуа, в том матче победу одержали гостьи.