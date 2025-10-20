Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Дирианген - УНАН Манагуа 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НикарагуаНикарагуа - Апертура: ДириангенУНАН Манагуа, 12 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный стадион.

МСК, 12 тур, Стадион: Национальный стадион
Никарагуа - Апертура
Дирианген
52'
90+3'
Завершен
2 : 1
20 октября 2025
УНАН Манагуа
60'
Счет после первого тайма 0:0
Дирианген icon
52'
УНАН Манагуа icon
60'
Дирианген icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Дирианген - Угловой
6'
Угловой
Дирианген - Угловой
7'
Угловой
Дирианген - Угловой
18'
Угловой
Дирианген - Угловой
41'
Угловой
УНАН Манагуа - Угловой
45+1'
Угловой
Дирианген - Угловой
45+2'
Угловой
Дирианген - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Дирианген - Угловой
52'
Дирианген - 1-ый Гол
56'
Угловой
Дирианген - Угловой
60'
УНАН Манагуа - 2-ой Гол
70'
Угловой
Дирианген - Угловой
74'
Угловой
Дирианген - Угловой
76'
Угловой
Дирианген - Угловой
87'
Угловой
Дирианген - Угловой
90+1'
Угловой
Дирианген - Угловой
90+2'
Угловой
Дирианген - Угловой
90+3'
Дирианген - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Дирианген — УНАН Манагуа

Команда Дирианген в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-10. Команда УНАН Манагуа, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-18. Команда Дирианген в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. УНАН Манагуа забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды УНАН Манагуа, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Дирианген
Дирианген
УНАН Манагуа
Дирианген
2 побед
0 ничьих
1 победа
67%
0%
33%
27.07.2025
УНАН Манагуа
УНАН Манагуа
1:4
Дирианген
Дирианген
Обзор
13.07.2025
Дирианген
Дирианген
3:0
УНАН Манагуа
УНАН Манагуа
Обзор
10.07.2025
УНАН Манагуа
УНАН Манагуа
1:0
Дирианген
Дирианген
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Дирианген Дирианген
64%
УНАН Манагуа УНАН Манагуа
36%
Атаки
95
76
Угловые
14
1
Удары мимо ворот
13
5
Удары в створ ворот
11
4
Игры 12 тур
20.10.2025
Дирианген
2:1
УНАН Манагуа
Завершен
20.10.2025
Ранчо Сантана
0:5
Манагуа
Завершен
20.10.2025
Джалапа
1:1
Реал Эстели
Завершен
06.10.2025
Ранчо Сантана
-:-
Манагуа
Отложен
Комментарии к матчу
