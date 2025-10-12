Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Deportivo Gomerano - Chichicasteco FC 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаГватемала. Дивизион Примера. Футбол: Deportivo GomeranoChichicasteco FC, 15 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Deportivo Gomerano
90+6'
Отменен
1 : 0
12 октября 2025
Chichicasteco FC
Счет после первого тайма 0:0
Deportivo Gomerano icon
90+6'
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Chichicasteco FC - Угловой
25'
Угловой
Chichicasteco FC - Угловой
27'
Угловой
Deportivo Gomerano - Угловой
34'
Угловой
Deportivo Gomerano - Угловой
40'
Угловой
Deportivo Gomerano - Угловой
45+2'
Угловой
Deportivo Gomerano - Угловой
56'
Угловой
Deportivo Gomerano - Угловой
61'
Угловой
Deportivo Gomerano - Угловой
65'
Угловой
Deportivo Gomerano - Угловой
67'
Угловой
Deportivo Gomerano - Угловой
76'
Угловой
Deportivo Gomerano - Угловой
90+6'
Deportivo Gomerano - 1-ый Гол

Превью матча Deportivo Gomerano — Chichicasteco FC

Команда Deportivo Gomerano в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 17-15.

Статистика матча

Владение мячом
Deportivo Gomerano Deportivo Gomerano
67%
Chichicasteco FC Chichicasteco FC
33%
Атаки
81
64
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
18
6
Удары в створ ворот
6
2
Игры 15 тур
13.10.2025
Депортиво Сакачиспас
0:1
Сан-Бенито Петен
Завершен
13.10.2025
Huehuetecos FC
-:-
Ювентуд Копалера
13.10.2025
Депортиво Сан Педро
2:0
Сучитепекес
Завершен
13.10.2025
Ипала
2:0
Nueva Santa Rosa CDF
Завершен
12.10.2025
Коатепеке
1:1
ФК Киш
Завершен
12.10.2025
Santa Lucia Cotzumalguapa
4:1
Депортиво Карча
Завершен
12.10.2025
АФФ Гватемала
1:1
Истапа
Завершен
12.10.2025
КСД Чикимулилья
2:1
Шималтенанго
Завершен
12.10.2025
Deportivo Gomerano
1:0
Chichicasteco FC
Отменен
Комментарии к матчу
