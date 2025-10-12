Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол : КСД Чикимулилья — Шималтенанго , 15 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча КСД Чикимулилья — Шималтенанго

Команда КСД Чикимулилья в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-5. Команда Шималтенанго, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-15. Команда КСД Чикимулилья в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Шималтенанго забивает 1, пропускает 2.