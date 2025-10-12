Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол : АФФ Гватемала — Истапа , 15 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча АФФ Гватемала — Истапа

Команда АФФ Гватемала в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-17. Команда Истапа, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-16. Команда АФФ Гватемала в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Истапа забивает 1, пропускает 2.