12.10.2025

Смотреть онлайн АФФ Гватемала - Истапа 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаГватемала. Дивизион Примера. Футбол: АФФ ГватемалаИстапа, 15 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
АФФ Гватемала
49'
Завершен
1 : 1
12 октября 2025
Истапа
43'
Истапа icon
43'
Счет после первого тайма 0:1
АФФ Гватемала icon
49'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
АФФ Гватемала - Угловой
18'
Угловой
Истапа - Угловой
22'
Угловой
АФФ Гватемала - Угловой
26'
Угловой
Истапа - Угловой
43'
Истапа - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
49'
АФФ Гватемала - 2-ой Гол
86'
Угловой
АФФ Гватемала - Угловой
90'
Угловой
АФФ Гватемала - Угловой
90+3'
Угловой
АФФ Гватемала - Угловой
90+8'
Угловой
АФФ Гватемала - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча АФФ Гватемала — Истапа

Команда АФФ Гватемала в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-17. Команда Истапа, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-16. Команда АФФ Гватемала в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Истапа забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
АФФ Гватемала АФФ Гватемала
58%
Истапа Истапа
42%
Атаки
120
94
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
5
1
Удары в створ ворот
4
2
Игры 15 тур
13.10.2025
Депортиво Сакачиспас
0:1
Сан-Бенито Петен
Завершен
13.10.2025
Huehuetecos FC
-:-
Ювентуд Копалера
13.10.2025
Депортиво Сан Педро
2:0
Сучитепекес
Завершен
13.10.2025
Ипала
2:0
Nueva Santa Rosa CDF
Завершен
12.10.2025
Коатепеке
1:1
ФК Киш
Завершен
12.10.2025
Santa Lucia Cotzumalguapa
4:1
Депортиво Карча
Завершен
12.10.2025
АФФ Гватемала
1:1
Истапа
Завершен
12.10.2025
КСД Чикимулилья
2:1
Шималтенанго
Завершен
12.10.2025
Deportivo Gomerano
1:0
Chichicasteco FC
Отменен
