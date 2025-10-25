Превью матча Auckland FC — Вестерн Сидней

Команда Auckland FC в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-6. Команда Вестерн Сидней, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-2. Команда Auckland FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Вестерн Сидней забивает 0, пропускает 0.