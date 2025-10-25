Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Auckland FC - Вестерн Сидней 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияЧемпионат Австралии по футболу. А-Лига: Auckland FCВестерн Сидней, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Маунт Смарт. Судить этот матч будет Timothy Danaskos.

МСК, 2 тур, Стадион: Стадион Маунт Смарт
Чемпионат Австралии по футболу. А-Лига
Auckland FC
Jesse Randall 21'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Вестерн Сидней
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Jesse Randall icon
21'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Auckland FC - Угловой
21'
Jesse Randall - 1-ый Гол забит с передачи Луи Верстрате
33'
Угловой
Auckland FC - Угловой
35'
Угловой
Auckland FC - Угловой
36'
Угловой
Auckland FC - Угловой
45+3'
Угловой
Auckland FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
72'
Угловой
Auckland FC - Угловой
78'
Угловой
Auckland FC - Угловой
90+5'
Угловой
Auckland FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,1

Превью матча Auckland FC — Вестерн Сидней

Команда Auckland FC в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-6. Команда Вестерн Сидней, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-2. Команда Auckland FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Вестерн Сидней забивает 0, пропускает 0.

Auckland FC Auckland FC
1
Новая Зеландия
Майкл Вуд
2
Япония
Хироки Сакаи
3
Австралия
Jake Max Gordwood-Reich
23
Австралия
Daniel Hall
15
Новая Зеландия
Фрэнсис Де Врис
77
Австралия
Lachlan Brook
22
Австралия
Jake Brimmer
6
Бельгия
Луи Верстрате
21
Новая Зеландия
Jesse Randall
10
Уругвай
Guillermo May
9
Англия
Сэм Косгроув
Тренер
Австралия
Стив Корика
Вестерн Сидней Вестерн Сидней
20
Австралия
Томас Лоуренс
31
Австралия
Aidan Simmons
22
Австралия
Anthony Pantazopoulos
4
Австралия
Alex Bonetig
3
Австралия
Алекс Герсбах
8
Австралия
Стивен Угаркович
25
Австралия
Джошуа Брилланте
32
Австралия
Angus Thurgate
23
Болгария
Божидар Краев
26
Австралия
Брандон Боррелло
9
Новая Зеландия
Коста Барбарусес
Тренер
Австралия
Аллен Стайчич

Статистика матча

Владение мячом
Auckland FC Auckland FC
49%
Вестерн Сидней Вестерн Сидней
51%
Атаки
102
105
Угловые
8
0
Фолы
9
6
Удары (всего)
16
8
Удары мимо ворот
11
9
Удары в створ ворот
8
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Timothy Danaskos (Австралия).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 2 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Timothy Danaskos назначал пенальти

Игры 2 тур
27.10.2025
Макартур ФК
2:1
Аделаида
Завершен
25.10.2025
Сидней
2:0
Централ Кост
Завершен
25.10.2025
Мельбурн
4:0
Перт
Завершен
25.10.2025
Auckland FC
1:0
Вестерн Сидней
Завершен
24.10.2025
Ньюкасл
5:2
Мельбурн В
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
Эдмонтон Эдмонтон
Коламбус Коламбус
14 Ноября
03:07
Вашингтон Вашингтон
Флорида Флорида
14 Ноября
03:07
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA