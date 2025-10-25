Смотреть онлайн Auckland FC - Вестерн Сидней 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Чемпионат Австралии по футболу. А-Лига: Auckland FC — Вестерн Сидней, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Маунт Смарт. Судить этот матч будет Timothy Danaskos.
Превью матча Auckland FC — Вестерн Сидней
Команда Auckland FC в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-6. Команда Вестерн Сидней, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-2. Команда Auckland FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Вестерн Сидней забивает 0, пропускает 0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Timothy Danaskos (Австралия).
За последние 1 матчей судья показал 2 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Timothy Danaskos назначал пенальти