Смотреть онлайн Сидней - Централ Кост 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Чемпионат Австралии по футболу. А-Лига: Сидней — Централ Кост, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:35 по московскому времени и пройдет на стадионе AAMI Парк. Судить этот матч будет Benjamin Abraham.
Превью матча Сидней — Централ Кост
Команда Сидней в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-7. Команда Централ Кост, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-5. Команда Сидней в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Централ Кост забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Benjamin Abraham (Австралия).
За последние 3 матчей судья показал 8 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)
В 0% (0 из 3 матчей) Benjamin Abraham назначал пенальти