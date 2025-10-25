Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Сидней - Централ Кост 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияЧемпионат Австралии по футболу. А-Лига: СиднейЦентрал Кост, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:35 по московскому времени и пройдет на стадионе AAMI Парк. Судить этот матч будет Benjamin Abraham.

МСК, 2 тур, Стадион: AAMI Парк
Чемпионат Австралии по футболу. А-Лига
Сидней
Виктор Кампусано Бонилья 58'
Patrick Wood 90'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Централ Кост
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
Виктор Кампусано Бонилья icon
58'
Patrick Wood icon
90'
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Сидней - Угловой
14'
Угловой
Централ Кост - Угловой
45'
Угловой
Сидней - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
52'
Угловой
Централ Кост - Угловой
57'
Угловой
Сидней - Угловой
58'
Угловой
Сидней - Угловой
58'
Виктор Кампусано Бонилья - 1-ый Гол забит с передачи Alhassan Toure
64'
Угловой
Сидней - Угловой
66'
Угловой
Централ Кост - Угловой
81'
Угловой
Централ Кост - Угловой
90'
Patrick Wood - 2-ой Гол забит с передачи Джо Лолли
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,2

Превью матча Сидней — Централ Кост

Команда Сидней в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-7. Команда Централ Кост, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-5. Команда Сидней в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Централ Кост забивает 1, пропускает 1.

Сидней Сидней
12
Австралия
Harrison Devenish-Meares
23
Австралия
Райан Грант
32
ДР Конго
Марсель Тиссеран
5
Австралия
Алекс Грант
16
Австралия
Joel King
10
Англия
Джо Лолли
36
Австралия
Rhys Youlley
24
Италия
Paul Okon-Engstler
35
Австралия
Alhassan Toure
9
Испания
Виктор Кампусано Бонилья
7
Перу
Piero Quispe
Тренер
Австралия
Ufuk Talay
Централ Кост Централ Кост
30
Австралия
Эндрю Редмайре
15
Новая Зеландия
Сторм Рукс
26
Австралия
Brad Tapp
3
Австралия
Nathan Paull
5
Австралия
Lucas Mauragis
11
Финляндия
James Sabit
8
Северная Ирландия
Alfie John Mccalmont
16
Австралия
Harry Steele
37
Австралия
Bailey Brandtman
9
Англия
Райан Эдмондсон
10
Австралия
Miguel Di Pizio
Тренер
Англия
Danny Schofield

Статистика матча

Владение мячом
Сидней Сидней
50%
Централ Кост Централ Кост
50%
Атаки
106
95
Угловые
5
4
Фолы
5
10
Удары (всего)
17
5
Удары мимо ворот
16
7
Удары в створ ворот
7
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Benjamin Abraham (Австралия).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 8 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 3 матчей) Benjamin Abraham назначал пенальти

Игры 2 тур
27.10.2025
Макартур ФК
2:1
Аделаида
Завершен
25.10.2025
Сидней
2:0
Централ Кост
Завершен
25.10.2025
Мельбурн
4:0
Перт
Завершен
25.10.2025
Auckland FC
1:0
Вестерн Сидней
Завершен
24.10.2025
Ньюкасл
5:2
Мельбурн В
Завершен
Комментарии к матчу
