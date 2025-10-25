Превью матча Сидней — Централ Кост

Команда Сидней в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-7. Команда Централ Кост, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-5. Команда Сидней в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Централ Кост забивает 1, пропускает 1.