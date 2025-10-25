Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Мельбурн - Перт 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияЧемпионат Австралии по футболу. А-Лига: МельбурнПерт, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на стадионе AAMI Парк. Судить этот матч будет Алиреза Фагани.

МСК, 2 тур, Стадион: AAMI Парк
Чемпионат Австралии по футболу. А-Лига
Мельбурн
Max Caputo 5'
Max Caputo 36'
Zane Schreiber 84'
Завершен
4 : 0
25 октября 2025
Перт
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Max Caputo icon
5'
Max Caputo icon
36'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,2
Zane Schreiber icon
84'
Матч закончился со счётом 4:0 : 2,2
Текстовая трансляция
5'
Max Caputo - 1-ый Гол забит с передачи Мэттью Леки
13'
Угловой
Мельбурн - Угловой
23'
Угловой
Мельбурн - Угловой
24'
Угловой
Мельбурн - Угловой
24'
Угловой
Мельбурн - Угловой
30'
Угловой
Мельбурн - Угловой
33'
Угловой
Мельбурн - Угловой
36'
Max Caputo - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 2,2
57'
Угловой
Мельбурн - Угловой
61'
Угловой
Мельбурн - Угловой
65'
Угловой
Перт - Угловой
84'
Zane Schreiber - 3-ий Гол забит с передачи Besian Kutleshi
90+4'
Угловой
Перт - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0 : 2,2

Превью матча Мельбурн — Перт

Команда Мельбурн в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-4. Команда Перт, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-11. Команда Мельбурн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Перт забивает 1, пропускает 1.

Мельбурн Мельбурн
1
Австралия
Patrick Beach
4
Австралия
Liam Bonetig
27
Австралия
Kai Trewin
22
Аргентина
German Ferreyra
13
Австралия
Натаниэль Аткинсон
30
Австрия
Андреас Куен
7
Австралия
Мэттью Леки
10
Япония
Такеши Канамори
16
Австралия
Азиз Бехич
17
Австралия
Max Caputo
20
Австралия
Benjamin Mazzeo
Тренер
Австралия
Aurelio Vidmar
Перт Перт
29
Австралия
Matt Sutton
20
Австралия
Trent Ostler
45
Вануату
Brian Kaltak
4
Англия
Скотт Вууттон
19
Австралия
Джошуа Рисдон
11
Австралия
Lachlan Wales
9
Австралия
Jaiden Kucharski
6
Австралия
Брэндон О'Нил
18
Австралия
Rhys Bozinovski
25
Австралия
Sebastian Despotovski
22
Австралия
Адам Таггарт
Тренер
Австралия
David Zdrilic

Статистика матча

Владение мячом
Мельбурн Мельбурн
60%
Перт Перт
40%
Атаки
134
77
Угловые
8
2
Фолы
11
10
Удары (всего)
10
7
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
5
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Алиреза Фагани (Иран).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 20% (2 из 10 матчей) Алиреза Фагани назначал пенальти

Игры 2 тур
27.10.2025
Макартур ФК
2:1
Аделаида
Завершен
25.10.2025
Сидней
2:0
Централ Кост
Завершен
25.10.2025
Мельбурн
4:0
Перт
Завершен
25.10.2025
Auckland FC
1:0
Вестерн Сидней
Завершен
24.10.2025
Ньюкасл
5:2
Мельбурн В
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA