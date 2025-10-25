Смотреть онлайн Мельбурн - Перт 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Чемпионат Австралии по футболу. А-Лига: Мельбурн — Перт, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на стадионе AAMI Парк. Судить этот матч будет Алиреза Фагани.
Превью матча Мельбурн — Перт
Команда Мельбурн в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-4. Команда Перт, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-11. Команда Мельбурн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Перт забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Алиреза Фагани (Иран).
За последние 10 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 20% (2 из 10 матчей) Алиреза Фагани назначал пенальти