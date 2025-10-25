Смотреть онлайн ФК Сталлион - Philippine Army 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Чемпионат Филиппин по футболу. ПФЛ: ФК Сталлион — Philippine Army, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бианский футбольный стадион.
Превью матча ФК Сталлион — Philippine Army
Команда ФК Сталлион в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-2.