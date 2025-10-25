Смотреть онлайн Tuloy FC - Динамик Херб Себу 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Чемпионат Филиппин по футболу. ПФЛ: Tuloy FC — Динамик Херб Себу, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча Tuloy FC — Динамик Херб Себу
Команда Tuloy FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-18. Команда Динамик Херб Себу, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Tuloy FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Динамик Херб Себу забивает 1, пропускает 1.