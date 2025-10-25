Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Tuloy FC - Динамик Херб Себу 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФилиппиныЧемпионат Филиппин по футболу. ПФЛ: Tuloy FCДинамик Херб Себу, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Чемпионат Филиппин по футболу. ПФЛ
Tuloy FC
Завершен
0 : 4
25 октября 2025
Динамик Херб Себу
10'
13'
40'
67'
Динамик Херб Себу icon
10'
Динамик Херб Себу icon
13'
Динамик Херб Себу icon
40'
Счет после первого тайма 0:3
Динамик Херб Себу icon
67'
Текстовая трансляция
10'
Динамик Херб Себу - 1-ый Гол
13'
Динамик Херб Себу - 2-ой Гол
20'
Динамик Херб Себу - Незабитый пенальти
32'
Угловой
Tuloy FC - Угловой
37'
Угловой
Динамик Херб Себу - Угловой
38'
Угловой
Динамик Херб Себу - Угловой
40'
Динамик Херб Себу - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3
67'
Динамик Херб Себу - 4-ый Гол

Превью матча Tuloy FC — Динамик Херб Себу

Команда Tuloy FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-18. Команда Динамик Херб Себу, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Tuloy FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Динамик Херб Себу забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Tuloy FC Tuloy FC
46%
Динамик Херб Себу Динамик Херб Себу
54%
Атаки
90
116
Угловые
1
2
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
7
9
Игры 7 тур
26.10.2025
One Taguig FC
1:0
Кайя Илоило
Завершен
26.10.2025
Davao Aguilas
3:0
Don Bosco Garelli United
Завершен
25.10.2025
Tuloy FC
0:4
Динамик Херб Себу
Завершен
25.10.2025
Maharlika Taguig FC
7:0
Мендиола
Завершен
25.10.2025
ФК Сталлион
7:0
Philippine Army
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA