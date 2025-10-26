Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Davao Aguilas - Don Bosco Garelli United 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФилиппиныЧемпионат Филиппин по футболу. ПФЛ: Davao AguilasDon Bosco Garelli United, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Davao del Norte Sports Complex.

МСК, 7 тур, Стадион: Davao del Norte Sports Complex
Чемпионат Филиппин по футболу. ПФЛ
Davao Aguilas
28'
40'
57'
Завершен
3 : 0
26 октября 2025
Don Bosco Garelli United
Davao Aguilas icon
28'
Davao Aguilas icon
40'
Счет после первого тайма 2:0
Davao Aguilas icon
57'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Davao Aguilas - Угловой
4'
Угловой
Davao Aguilas - Угловой
13'
Угловой
Davao Aguilas - Угловой
28'
Davao Aguilas - 1-ый Гол
40'
Davao Aguilas - 2-ой Гол
45'
Угловой
Garelli United - Угловой
45+1'
Угловой
Davao Aguilas - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
51'
Угловой
Garelli United - Угловой
51'
Угловой
Garelli United - Угловой
57'
Угловой
Davao Aguilas - Угловой
57'
Davao Aguilas - 3-ий Гол
65'
Угловой
Davao Aguilas - Угловой
81'
Угловой
Davao Aguilas - Угловой
82'
Угловой
Garelli United - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Davao Aguilas — Don Bosco Garelli United

Команда Davao Aguilas в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-5.

Статистика матча

Владение мячом
Davao Aguilas Davao Aguilas
61%
Don Bosco Garelli United Don Bosco Garelli United
39%
Атаки
95
71
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
13
1
Игры 7 тур
26.10.2025
One Taguig FC
1:0
Кайя Илоило
Завершен
26.10.2025
Davao Aguilas
3:0
Don Bosco Garelli United
Завершен
25.10.2025
Tuloy FC
0:4
Динамик Херб Себу
Завершен
25.10.2025
Maharlika Taguig FC
7:0
Мендиола
Завершен
25.10.2025
ФК Сталлион
7:0
Philippine Army
Завершен
Комментарии к матчу
