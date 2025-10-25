Смотреть онлайн Джаяпура - Барито Путера 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индонезия — Indonesia Championship: Джаяпура — Барито Путера, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Mandala.
Превью матча Джаяпура — Барито Путера
Команда Джаяпура в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-6. Команда Барито Путера, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 9-1. Команда Джаяпура в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Барито Путера забивает 1, пропускает 0.