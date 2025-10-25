Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Джаяпура - Барито Путера 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндонезияIndonesia Championship: ДжаяпураБарито Путера, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Mandala.

МСК, 7 тур, Стадион: Mandala
Indonesia Championship
Джаяпура
6'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Барито Путера
Смотреть онлайн
Джаяпура icon
6'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
6'
Джаяпура - 1-ый Гол
15'
Угловой
Барито Путера - Угловой
16'
Угловой
Барито Путера - Угловой
38'
Угловой
Джаяпура - Угловой
40'
Угловой
Барито Путера - Угловой
44'
Угловой
Барито Путера - Угловой
45+3'
Угловой
Джаяпура - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Барито Путера - Угловой
50'
Угловой
Джаяпура - Угловой
78'
Угловой
Барито Путера - Угловой
86'
Угловой
Джаяпура - Угловой
90+1'
Угловой
Барито Путера - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Джаяпура — Барито Путера

Команда Джаяпура в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-6. Команда Барито Путера, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 9-1. Команда Джаяпура в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Барито Путера забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Джаяпура Джаяпура
49%
Барито Путера Барито Путера
51%
Атаки
62
72
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
9
10
Удары в створ ворот
1
1
Игры 7 тур
26.10.2025
Персиба Баликпапан
3:0
Персику Кудус
Завершен
26.10.2025
ФК Шривиджая
1:3
Бекаси Сити
Завершен
26.10.2025
Дельтрас
2:0
Семаранг
Завершен
25.10.2025
Персела Ламонган
2:1
ПСС Слеман
Завершен
25.10.2025
Персипал Палу
2:2
Kendal Tornado
Завершен
25.10.2025
Джаяпура
1:0
Барито Путера
Завершен
24.10.2025
Sumsel United
1:2
Adhyaksa Farmel FC
Завершен
24.10.2025
Персекат Кабупатен Тегал
2:3
Паканбару
Завершен
