Смотреть онлайн Персела Ламонган - ПСС Слеман 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индонезия — Indonesia Championship: Персела Ламонган — ПСС Слеман, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Surajaya Stadium.
Превью матча Персела Ламонган — ПСС Слеман
Команда Персела Ламонган в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-5. Команда ПСС Слеман, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 22-4. Команда Персела Ламонган в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ПСС Слеман забивает 2, пропускает 0.