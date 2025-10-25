Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Персела Ламонган - ПСС Слеман 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндонезияIndonesia Championship: Персела ЛамонганПСС Слеман, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Surajaya Stadium.

МСК, 7 тур, Стадион: Surajaya Stadium
Indonesia Championship
Персела Ламонган
59'
90+6'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
ПСС Слеман
67'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Персела Ламонган icon
59'
ПСС Слеман icon
67'
Персела Ламонган icon
90+6'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,3
Текстовая трансляция
15'
Угловой
ПСС Слеман - Угловой
27'
Угловой
ПСС Слеман - Угловой
45+4'
Угловой
Персела Ламонган - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
49'
Угловой
ПСС Слеман - Угловой
59'
Персела Ламонган - 1-ый Гол
67'
ПСС Слеман - 2-ой Гол
70'
Угловой
ПСС Слеман - Угловой
71'
Угловой
Персела Ламонган - Угловой
78'
Угловой
ПСС Слеман - Угловой
90'
Угловой
ПСС Слеман - Угловой
90+6'
Персела Ламонган - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,3

Превью матча Персела Ламонган — ПСС Слеман

Команда Персела Ламонган в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-5. Команда ПСС Слеман, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 22-4. Команда Персела Ламонган в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ПСС Слеман забивает 2, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Персела Ламонган Персела Ламонган
51%
ПСС Слеман ПСС Слеман
49%
Атаки
71
70
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
2
6
Игры 7 тур
26.10.2025
Персиба Баликпапан
3:0
Персику Кудус
Завершен
26.10.2025
ФК Шривиджая
1:3
Бекаси Сити
Завершен
26.10.2025
Дельтрас
2:0
Семаранг
Завершен
25.10.2025
Персела Ламонган
2:1
ПСС Слеман
Завершен
25.10.2025
Персипал Палу
2:2
Kendal Tornado
Завершен
25.10.2025
Джаяпура
1:0
Барито Путера
Завершен
24.10.2025
Sumsel United
1:2
Adhyaksa Farmel FC
Завершен
24.10.2025
Персекат Кабупатен Тегал
2:3
Паканбару
Завершен
Комментарии к матчу
