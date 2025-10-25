25.10.2025
Смотреть онлайн Персипал Палу - Kendal Tornado 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индонезия — Indonesia Championship: Персипал Палу — Kendal Tornado, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК, 7 тур
Indonesia Championship
Персипал Палу
45+2'
60'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Kendal Tornado
43'
83'
Kendal Tornado
43'
Персипал Палу
45+2'
Счет после первого тайма 1:1 : 4,1
Персипал Палу
60'
Kendal Tornado
83'
Матч закончился со счётом 2:2 : 4,1
Текстовая трансляция
10'
Kendal Tornado - Угловой
30'
Персипал Палу - Угловой
31'
Kendal Tornado - Угловой
34'
Персипал Палу - Угловой
35'
Персипал Палу - Угловой
43'
Kendal Tornado - 1-ый Гол
45+2'
Персипал Палу - 2-ой Гол
48'
Kendal Tornado - Угловой
60'
Персипал Палу - 3-ий Гол
66'
Kendal Tornado - Угловой
72'
Kendal Tornado - Угловой
83'
Kendal Tornado - 4-ый Гол
86'
Kendal Tornado - Угловой
90+2'
Персипал Палу - Угловой
90+3'
Персипал Палу - Угловой
Превью матча Персипал Палу — Kendal Tornado
Статистика матча
Владение мячом
48%
52%
Атаки
84
87
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
4
10
Комментарии к матчу