Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Персипал Палу - Kendal Tornado 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндонезияIndonesia Championship: Персипал ПалуKendal Tornado, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Indonesia Championship
Персипал Палу
45+2'
60'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Kendal Tornado
43'
83'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Kendal Tornado icon
43'
Персипал Палу icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:1 : 4,1
Персипал Палу icon
60'
Kendal Tornado icon
83'
Матч закончился со счётом 2:2 : 4,1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Kendal Tornado - Угловой
30'
Угловой
Персипал Палу - Угловой
31'
Угловой
Kendal Tornado - Угловой
34'
Угловой
Персипал Палу - Угловой
35'
Угловой
Персипал Палу - Угловой
43'
Kendal Tornado - 1-ый Гол
45+2'
Персипал Палу - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 4,1
48'
Угловой
Kendal Tornado - Угловой
60'
Персипал Палу - 3-ий Гол
66'
Угловой
Kendal Tornado - Угловой
72'
Угловой
Kendal Tornado - Угловой
83'
Kendal Tornado - 4-ый Гол
86'
Угловой
Kendal Tornado - Угловой
90+2'
Угловой
Персипал Палу - Угловой
90+3'
Угловой
Персипал Палу - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 4,1

Превью матча Персипал Палу — Kendal Tornado

Статистика матча

Владение мячом
Персипал Палу Персипал Палу
48%
Kendal Tornado Kendal Tornado
52%
Атаки
84
87
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
4
10
Игры 7 тур
26.10.2025
Персиба Баликпапан
3:0
Персику Кудус
Завершен
26.10.2025
ФК Шривиджая
1:3
Бекаси Сити
Завершен
26.10.2025
Дельтрас
2:0
Семаранг
Завершен
25.10.2025
Персела Ламонган
2:1
ПСС Слеман
Завершен
25.10.2025
Персипал Палу
2:2
Kendal Tornado
Завершен
25.10.2025
Джаяпура
1:0
Барито Путера
Завершен
24.10.2025
Sumsel United
1:2
Adhyaksa Farmel FC
Завершен
24.10.2025
Персекат Кабупатен Тегал
2:3
Паканбару
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA