Смотреть онлайн Атлетико Пасо - УД Сан Фернандо 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 12: Атлетико Пасо — УД Сан Фернандо, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Futbol El Paso.
Превью матча Атлетико Пасо — УД Сан Фернандо
Команда Атлетико Пасо в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-5. Команда УД Сан Фернандо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-12. Команда Атлетико Пасо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УД Сан Фернандо забивает 1, пропускает 1.