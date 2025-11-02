Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Атлетико Пасо - УД Сан Фернандо 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 12: Атлетико ПасоУД Сан Фернандо, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Futbol El Paso.

МСК, 9 тур, Стадион: Estadio Futbol El Paso
Испания - Терсера - Группа 12
Атлетико Пасо
Завершен
3 : 0
02 ноября 2025
УД Сан Фернандо
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Атлетико Пасо — УД Сан Фернандо

Команда Атлетико Пасо в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-5. Команда УД Сан Фернандо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-12. Команда Атлетико Пасо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УД Сан Фернандо забивает 1, пропускает 1.

Игры 9 тур
02.11.2025
Тениска
7:1
CF San Bartolome
Завершен
02.11.2025
Атлетико Пасо
3:0
УД Сан Фернандо
Завершен
02.11.2025
Ланзароте
2:1
Панадерия Пулидо
Завершен
01.11.2025
Гербания
2:2
Марино
Завершен
01.11.2025
Лас-Пальмас III
5:1
Telde
Завершен
01.11.2025
Тамарацете
3:3
Менсахеро
Завершен
01.11.2025
КД Юнион Сур Яиза
3:1
Вилла Санта Брихида
Завершен
01.11.2025
Real Union de Tenerife
0:0
CD Tenerife C
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA