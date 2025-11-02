Превью матча Атлетико Пасо — УД Сан Фернандо

Команда Атлетико Пасо в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-5. Команда УД Сан Фернандо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-12. Команда Атлетико Пасо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УД Сан Фернандо забивает 1, пропускает 1.