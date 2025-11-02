Смотреть онлайн Тениска - CF San Bartolome 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 12: Тениска — CF San Bartolome, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Virgen de Las Nieves.
Превью матча Тениска — CF San Bartolome
Команда Тениска в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 5-15. Команда CF San Bartolome, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-18. Команда Тениска в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. CF San Bartolome забивает 1, пропускает 2.