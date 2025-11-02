Превью матча Тениска — CF San Bartolome

Команда Тениска в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 5-15. Команда CF San Bartolome, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-18. Команда Тениска в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. CF San Bartolome забивает 1, пропускает 2.