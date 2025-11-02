Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Тениска - CF San Bartolome 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 12: ТенискаCF San Bartolome, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Virgen de Las Nieves.

МСК, 9 тур, Стадион: Estadio Virgen de Las Nieves
Испания - Терсера - Группа 12
Тениска
Завершен
7 : 1
02 ноября 2025
CF San Bartolome
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Тениска — CF San Bartolome

Команда Тениска в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 5-15. Команда CF San Bartolome, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 9-18. Команда Тениска в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. CF San Bartolome забивает 1, пропускает 2.

Игры 9 тур
02.11.2025
Тениска
7:1
CF San Bartolome
Завершен
02.11.2025
Атлетико Пасо
3:0
УД Сан Фернандо
Завершен
02.11.2025
Ланзароте
2:1
Панадерия Пулидо
Завершен
01.11.2025
Гербания
2:2
Марино
Завершен
01.11.2025
Лас-Пальмас III
5:1
Telde
Завершен
01.11.2025
Тамарацете
3:3
Менсахеро
Завершен
01.11.2025
КД Юнион Сур Яиза
3:1
Вилла Санта Брихида
Завершен
01.11.2025
Real Union de Tenerife
0:0
CD Tenerife C
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA