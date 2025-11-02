Смотреть онлайн Ланзароте - Панадерия Пулидо 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 12: Ланзароте — Панадерия Пулидо, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ciudad Deportiva de Lanzarote.
Превью матча Ланзароте — Панадерия Пулидо
Команда Ланзароте в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 19-6. Команда Панадерия Пулидо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-5. Команда Ланзароте в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Панадерия Пулидо забивает 1, пропускает 1.