Превью матча Ланзароте — Панадерия Пулидо

Команда Ланзароте в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 19-6. Команда Панадерия Пулидо, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-5. Команда Ланзароте в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Панадерия Пулидо забивает 1, пропускает 1.