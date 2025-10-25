25.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 12: CF San Bartolome — Real Union de Tenerife, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 8 тур
Испания - Терсера - Группа 12
Отменен
- : -
25 октября 2025
Превью матча CF San Bartolome — Real Union de Tenerife
