Превью матча КД Юнион Сур Яиза — Ланзароте

Команда КД Юнион Сур Яиза в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-5. Команда Ланзароте, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-6. Команда КД Юнион Сур Яиза в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Ланзароте забивает 2, пропускает 1.