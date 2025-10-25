Смотреть онлайн КД Юнион Сур Яиза - Ланзароте 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 12: КД Юнион Сур Яиза — Ланзароте, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo de Futbol Municipal de Yaiza.
Превью матча КД Юнион Сур Яиза — Ланзароте
Команда КД Юнион Сур Яиза в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-5. Команда Ланзароте, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-6. Команда КД Юнион Сур Яиза в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Ланзароте забивает 2, пропускает 1.