Смотреть онлайн УД Сан Фернандо - Тениска 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 12: УД Сан Фернандо — Тениска, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ciudad Deportiva Maspalomas.
Превью матча УД Сан Фернандо — Тениска
Команда УД Сан Фернандо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-10. Команда Тениска, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 5-11. Команда УД Сан Фернандо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тениска забивает 1, пропускает 1.