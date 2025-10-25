Превью матча УД Сан Фернандо — Тениска

Команда УД Сан Фернандо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-10. Команда Тениска, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 5-11. Команда УД Сан Фернандо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тениска забивает 1, пропускает 1.