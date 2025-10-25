Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн УД Сан Фернандо - Тениска 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 12: УД Сан ФернандоТениска, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ciudad Deportiva Maspalomas.

МСК, 8 тур, Стадион: Ciudad Deportiva Maspalomas
Испания - Терсера - Группа 12
УД Сан Фернандо
Завершен
4 : 0
25 октября 2025
Тениска
Превью матча УД Сан Фернандо — Тениска

Команда УД Сан Фернандо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-10. Команда Тениска, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 5-11. Команда УД Сан Фернандо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тениска забивает 1, пропускает 1.

Игры 8 тур
26.10.2025
Марино
0:1
Лас-Пальмас III
Завершен
26.10.2025
Менсахеро
5:1
Гербания
Завершен
26.10.2025
Telde
0:3
Панадерия Пулидо
Завершен
25.10.2025
УД Сан Фернандо
4:0
Тениска
Завершен
25.10.2025
CF San Bartolome
-:-
Real Union de Tenerife
Отменен
25.10.2025
КД Юнион Сур Яиза
-:-
Ланзароте
Отменен
25.10.2025
Вилла Санта Брихида
0:0
CD Arcangel San Miguel
Завершен
25.10.2025
ФК Арукас
1:0
Атлетико Пасо
Завершен
