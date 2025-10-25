Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн КФ Ноия - Montaneros 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 1: КФ НоияMontaneros, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Испания - Терсера - Группа 1
КФ Ноия
37'
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
Montaneros
11'
57'
87'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Montaneros icon
11'
CF КФ Ноия icon
37'
Счет после первого тайма 1:1
Montaneros icon
57'
Montaneros icon
87'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Montaneros - Угловой
11'
Угловой
Montaneros - Угловой
11'
Montaneros - 1-ый Гол
28'
Угловой
Montaneros - Угловой
35'
Угловой
CF КФ Ноия - Угловой
37'
CF КФ Ноия - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
49'
Угловой
CF КФ Ноия - Угловой
57'
Montaneros - 3-ий Гол
65'
Угловой
CF КФ Ноия - Угловой
87'
Montaneros - 4-ый Гол
90'
Угловой
CF КФ Ноия - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча КФ Ноия — Montaneros

Команда КФ Ноия в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-15. Команда Montaneros, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-8. Команда КФ Ноия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Montaneros забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
91
113
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
3
6
Игры 8 тур
26.10.2025
УД Барбадас
0:4
Эстраденсе
Завершен
26.10.2025
Celtiga CF
2:1
ФК Виверо
Завершен
26.10.2025
Lugo B
1:1
Барко
Завершен
25.10.2025
КФ Ноия
1:3
Montaneros
Завершен
25.10.2025
Атлетичо Артеиксо
2:2
Ароса
Завершен
25.10.2025
Алондрас
0:2
Компостела
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 Ноября
23:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
23 Ноября
22:45
Хетафе Хетафе
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
23 Ноября
20:30
Северсталь Северсталь
Лада Лада
23 Ноября
17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
23 Ноября
16:30
Овьедо Овьедо
Райо Вальекано Райо Вальекано
23 Ноября
16:00
Реал Бетис Реал Бетис
Хирона Хирона
23 Ноября
18:15
Локомотив Локомотив
Краснодар Краснодар
23 Ноября
19:45
Кремонезе Кремонезе
Рома Рома
23 Ноября
17:00
Нант Нант
Лорьян Лорьян
23 Ноября
19:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA