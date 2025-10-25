Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 1 : КФ Ноия — Montaneros , 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча КФ Ноия — Montaneros

Команда КФ Ноия в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-15. Команда Montaneros, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-8. Команда КФ Ноия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Montaneros забивает 0, пропускает 1.