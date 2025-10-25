Смотреть онлайн Алондрас - Компостела 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 1: Алондрас — Компостела, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo do Morrazo.
Превью матча Алондрас — Компостела
Команда Алондрас в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-5. Команда Компостела, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-13. Команда Алондрас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Компостела забивает 1, пропускает 1.