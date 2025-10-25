Превью матча Алондрас — Компостела

Команда Алондрас в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-5. Команда Компостела, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-13. Команда Алондрас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Компостела забивает 1, пропускает 1.