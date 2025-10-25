Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Атлетичо Артеиксо - Ароса 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 1: Атлетичо АртеиксоАроса, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ponte dos Brozos.

МСК, 8 тур, Стадион: Ponte dos Brozos
Испания - Терсера - Группа 1
Атлетичо Артеиксо
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Ароса
Превью матча Атлетичо Артеиксо — Ароса

Команда Атлетичо Артеиксо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-10. Команда Ароса, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-9. Команда Атлетичо Артеиксо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ароса забивает 2, пропускает 1.

Игры 8 тур
26.10.2025
УД Барбадас
0:4
Эстраденсе
Завершен
26.10.2025
Celtiga CF
2:1
ФК Виверо
Завершен
26.10.2025
Lugo B
1:1
Барко
Завершен
25.10.2025
КФ Ноия
1:3
Montaneros
Завершен
25.10.2025
Атлетичо Артеиксо
2:2
Ароса
Завершен
25.10.2025
Алондрас
0:2
Компостела
Завершен
