Превью матча Атлетичо Артеиксо — Ароса

Команда Атлетичо Артеиксо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-10. Команда Ароса, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-9. Команда Атлетичо Артеиксо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ароса забивает 2, пропускает 1.